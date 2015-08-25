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Рогачевский молочноконсервный комбинат практически завершил современный этап технического перевооружения

25 августа 2015 08:21
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Новости Беларуси. Крупнейший в СНГ молочноконсервный комбинат практически завершил современный этап технического перевооружения. Помимо главного продукта — сгущённого молока — в Рогачёве сегодня производят сыры, цельномолочную продукцию, сухое молоко, масло и детское питание. Все линии в последние годы успешно прошли глубокую модернизацию.

Иван Калупахо, генеральный директор молочно-консервного комбината:
Практически сразу производительность выросла на 30%. Следом и качество выросло, снизилась себестоимость.

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Техническая модернизация проведена, но сегодня важно, чтобы была и экономическая. Прежде всего это зависит от руководства предприятия. Надо поработать с сокращением затрат, чтобы иметь хороший экономический результат. При хорошем уровне ведения этого предприятия экономика этого региона сельского хозяйства была бы на голову тоже выше. И тот объем средств, который сегодня приходится обслуживать этому предприятию (я имею в виду кредиты), они пошли бы в сырьевую зону, повысили бы уровень жизни людей. 

# Экономика # Предприятия Беларуси # Владимир Дворник # Иван Калупахо

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