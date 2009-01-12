Резкой девальвации национальной валюты в Беларуси больше не будет

А белорусский рубль в этом году будет стабилен. Его курс может колебаться лишь в пределах плюс-минус 5%. С плановым докладом председателя правления национального банка принял Президент Александр Лукашенко.

Петр Прокопович сообщил Главе государства об основных показателях денежно-кредитной политики. Уже общаясь с журналистами Петр Прокопович подчеркнул, что Беларусь полностью выполнила свои обязательства перед МВФ. Напомню, одномоментная девальвация белорусского рубля была одним из условий выделения нашей стране кредита в 2,5 миллиарда долларов. В условиях мирового экономического кризиса он сыграет роль своеобразной подушки безопасности для национальной экономики. И вот уже первый транш — 800 миллионов долларов — Беларусь рассчитывает получить уже в ближайшие дни. Как ожидается, он будет зачислен в состав золотовалютных резервов страны.

Петр Прокопович: «В начале года была произведена разовая девальвация, это сигнал всему населению, о том, что больше разовой девальвации у нас производиться не будет. Мы полностью выполнили свои обязательства и у нас больше нет необходимости проводить разовую девальвацию. Мы будем выполнять то, что записано в основных направлениях денежно-кредитной политики с учетом согласования всех наших действий с Главой государства. Курс белорусского рубля к корзине иностранных валют, которая состоит из российского рубля, доллара и евро будет колебаться в течение всего года в пределах плюс-минус 5 процентов. Все, что надо было сделать для того, чтобы получить кредит МВФ, чтобы получить доступ к кредитам всемирных организаций, чтобы поддержать экономику и стимулировать отечественных производителей, мы сделали 2 января. Больше у нас необходимости заниматься подобными вопросами в текущем году нет».

Все показатели денежно-кредитной политики Беларуси за минувший год успешно выполнены. Об этом также доложил Президенту Петр Прокопович. Рост валового внутреннего продукта составил 10 процентов, а инвестиции увеличились почти на четверть по сравнению с годом предыдущим. Однако самое главное, подчеркнул председатель правления Нацбанка, - то, что на основе работы отечественной экономики достигнут рост реальных доходов населения на 12 процентов. Президент дал поручение принять меры, необходимые для выполнения всех прогнозных показателей и в этом году. Также отвечая на вопросы журналистов, председатель правления Нацбанка опроверг слухи о деноминации, введении российского рубля и ограничениях по вкладам населения.

Национальный банк укрепил курс белорусского рубля к российскому сразу на 5%. Уже завтра российскую валюту можно будет купить в среднем на 5 рублей дешевле. Курс Нацбанка по сравнению с сегодняшним днем снизился с 90 до 85 белорусских рублей за один российский. Также повысился курс национальной валюты и по отношению к евро почти на 2 с половиной %. Завтрашний курс 3530 против сегодняшних 3611. Соотношение белорусский рубль — доллар — практически неизменно. Курс Нацбанка на завтра — 2646 белорусских рублей за один доллар.

