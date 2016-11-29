Пятилетняя программа «Малое и среднее предпринимательство» одобрена в Минске

Новости Беларуси. В Минске одобрили комплекс мер по реализации государственной программы «Малое и среднее предпринимательство» на пять лет. Документ касается как совершенствования законодательства, так и расширения финансовой и имущественной поддержки, развития стартап-движения.

Так, доля малого и среднего бизнеса в валовой добавленной стоимости Минска к 2020 году вырастет почти до 60%.

Это в два раза больше, чем в предыдущем.

Максим Бригадир, предприниматель:

На себе проверили и опробовали, что система действует. Приняли участие в международной выставке, привлекли новых клиентов, заключили контракты. Получили от государства финансовую поддержку, которая дает нам надежду на дальнейшее развитие нашего бизнеса.

Сумма в районе 700 рублей.

У нас уже в феврале запланирована выставка. Я думаю, что всю сумму мы направим туда для развития нашего бизнеса и продвижения своей продукции на российский рынок.