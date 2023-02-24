Промышленные парки появятся в регионах

Новости Беларуси. В 11 регионах с численностью населения более 80 тысяч человек будут созданы индустриальные парки. Соответствующие планы одобрило правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые пилотные проекты реализуют в Барановичах и Пинске. Необходимая документация подготовлена, летом начнутся строительные работы. Инфраструктура будет создаваться за счет средств бюджета. И это главная преференция для будущих резидентов. Ведь на создание предприятия с нуля может потребоваться несколько лет, а при наличии производственной базы запустить бизнес в региональных парках удастся за несколько месяцев. Предполагается, что вся сеть таких промзон объединит 122 резидента. Их бизнес позволит уже на начальном этапе привлечь более 2,5 миллиарда долларов инвестиций и увеличить в год экспорт на 700 миллионов долларов.

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