Программа "Электронная Беларусь" не успевает за временем

Комитет государственного контроля выявил факты нарушений при реализации госпрограммы "Электронная Беларусь".

Программа призвана обеспечить свободный доступ граждан страны к информационным ресурсам и технологиям. Предоставить возможность с помощью компьютера подать документы на паспорт или водительские права, ознакомиться с фондом библиотек или забронировать номер в гостинице.

Главное надзорное ведомство страны рекомендует усилить контроль государственных органов и привлечь к ответственности чиновников.

Первый и второй этап реализации программы должны были быть завершены в 2005 году. Сроки выполнения большинства проектов превышают 5 лет, что приводит к их устареванию еще в процессе разработки и к необоснованному удорожанию.

В Министерстве связи и информатизации, которому программа перешла по наследству, готовы кардинально изменить подходы: исполнителей проектов будут отбирать по конкурсу, а реализовывать программы по типовым решениям и технологиям, зарекомендовавшим себя в других странах.

В ближайшее время специалисты поработают над ошибками. До 2010 года, окончательного срока реализации программы, еще есть время.