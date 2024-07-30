Проект презентовали более чем в 80 странах мира! Какие возможности откроет новый МФКЦ «Минск-Мир»?

Новые возможности для бизнеса. В Международном финансовом коммерческом центре, который возводят в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» будут особые условия для компаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Презентация проекта проходит в более чем 80 странах мира. После реализации задумки он войдет в один ряд с аналогичными центрами в Дубае, Сингапуре и Гонконге. Подробнее – в репортаже.

Не просто комплекс зданий, а новые возможности для бизнеса со всего мира. Каркас самого высокого здания Международного финансового коммерческого центра завершен. Уже на этой неделе начнется следующий этап – остекление фасада. Это не просто архитектура, а архитектура бизнеса и широкие перспективы.

Международный финансовый коммерческий центр в Минске станет четвертым на карте мира вместе с аналогичными в Дубае, Гонконге и Сингапуре.

Дополнительные возможности стать финансовым центром в регионе нашей стране дает членство в Шанхайской организации сотрудничества. А впоследствии и партнерство с БРИКС. Этот союз объединяет государства, создающие 36 % мирового ВВП, превосходя показатели стран «Большой семерки».

Павел Овчаров, заместитель директора компании «Дана Астра»:

Членство в этой организации позволяет нашей стране организовать стратегически синхронизировать развитие транспортных коридоров север-юг, восток-запад, используя интеграционный потенциал ШОС, а также связать транзитные коридоры с китайской инициативой «Пояс и дорога». Открываются новые перспективы для торговли, инвестиций, инноваций и энергетического сотрудничества в рамках ШОС. Реализация концепции Международного финансового коммерческого центра – это новый этап. Это не просто комплекс зданий. Мы завершаем инфраструктуру, мы строим самое высокое здание в этой части Европы. Одновременно мы подготовили проект нормативно-правовых актов по нашему МФЦ.

Международный финансовый коммерческий центр сможет способствовать трансграничным сделкам, инвестиционному партнерству и новым совместным предприятиям. Будет способствовать экономическому сотрудничеству. Содействуя финансовым инновациям и технологиям, он будет стимулировать новые отрасли и начиная, – уверены в компании.

Светлана Щетко, директор компании «Дана Астра»:

Мы на сегодня запустили всемирное продвижение проекта примерно в 80 странах. С участием самых известных экономистов мира в элитных пространствах, в частности, мы сконцентрируемся на странах глобального Юга, то есть на мировом большинстве, АСЕАН, Евразийском экономическом союзе, а также на западных странах. Беларусь получит тысячи тысяч новых инвесторов из Сингапура, Гонконга и других стран мира. Предлагая налоговые льготы, упрощенное регулирование, финансовые услуги, мы сможем привлечь приток капитала из стран – участниц БРИКС и за их пределами. Беларусь может использовать свое стратегическое расположение между Европой и Азией для укрепления экономических связей со странами БРИКС.

Международный коммерческий финансовый центр сможет предложить особый режим ведения бизнеса, а именно налоговые льготы, возможность избежать двойного налогообложения. Проект нормативных документов будет предложен на рассмотрение. В итоге будет создан особый кластер по продвижению инвестиций, в том числе и агентства по продвижению центра, которые помогут инвесторам быстрее войти на наш рынок.

Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» активно развивается. Международный финансовый коммерческий центр – важнейший объект и с точки зрения архитектуры. Строился при взаимодействии с учеными. Многие технологии в Беларуси применены впервые. Накануне над ними поднят государственный флаг. Возводятся объекты инфраструктуры, жилые и коммерческие помещения.