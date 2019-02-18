Продукцию белорусского военпрома продемонстрировали на выставке в Абу-Даби

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Саудовская Аравия – страна богатая, с большими вооруженными силами, находится в непростом регионе, поэтому, конечно, у них есть запросы и они знают и наслышаны об успехах нашей техники, в первую очередь в сфере радиоэлектронной борьбы. Основания для оптимизма имеются. Наши сегодняшние встречи и те, что планируются, собственно, мы для этого здесь и находимся. Планка высокая и как минимум ее надо удерживать.