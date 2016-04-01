Проценты по вкладам, открытым с 1 апреля 2016 года, будут облагаться налогом

Новости Беларуси. Проценты по вкладам будут облагаться налогом. Речь идет исключительно о вкладах физических лиц, которые будут открыты с 1 апреля 2016 года на срок менее года в белорусских рублях и менее 2 лет – в иностранной валюте.

Банки страны предлагают несколько вариантов для получения дополнительного дохода. Так, например, самым краткосрочным можно назвать вклад сроком от 15 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Доходы в виде процентов по вкладам депозитов в банках будут облагаться подоходным налогом в том случае, если эти денежные средства будут находиться на счетах и вкладах в белорусских рублях менее года, в иностранной валюте – менее двух лет. Государство стимулирует наших граждан делать долгосрочные сбережения. Те денежные средства, которые будут лежать в банке более года в белорусских рублях, или два года – в иностранной валюте, не будет облагаться подоходным налогом.

Также 1 апреля с 20% до 25% повысится НДС на услуги сотовых операторов. В Министерстве финансов подчеркнули, что повышение ставки НДС также коснется всех видов электросвязи, в том числе интернет-связи и городского телефона.