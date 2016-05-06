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Процентные ставки по кредитам продолжат снижаться – Нацбанк

06 мая 2016 13:40
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Новости Беларуси. Тенденция падения процентных ставок по кредитам сохранится. Правление Нацбанка уверено в дальнейшем снижении ставки рефинансирования, которая 1 мая скорректирована на два пункта и теперь составляет 22% годовых.

На это мгновенно отреагировали банкиры и сделали более выгодными займы для физических лиц. К примеру, крупнейший банк страны сразу на 3% снизил ставки по кредитам на недвижимость – до 29% годовых. Кредиты на потребительские нужды тоже стали дешевле – от 19% до 35%. Точная цифра зависит от условий и вида договора с банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Ставка рефинансирования в Беларуси

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