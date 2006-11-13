Природный газ будет поступать в Беларусь бесперебойно

Природный газ будет поступать в Беларусь в том объеме, который необходим для наших потребителей: населения и экономики. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко. 13 ноября Глава государства прокомментировал итоги недавних белорусско-российских переговоров в Москве. Позиция Беларуси в отношении вопроса цены на природный газ была воспринята российским руководством с пониманием, сообщил Александр Лукашенко. "Я категорически высказался за неприемлемость всяких инсинуаций по поводу цены в 200 долларов за тысячу кубометров газа. На это Владимир Путин сказал: никогда такой цены официально не называли и не определяли", - процитировал Александр Лукашенко российского коллегу.

На прошедших в Москве переговорах на высшем уровне белорусская сторона также обозначила позицию относительно стоимости "Белтрансгаза". Официальный Минск за то, чтобы создать совместное предприятие с Россией на базе "Белтрансгаза" и "Газпрома". Но делать мы это будем на рыночных условиях - так, как Российская Федерация говорит о поставках газа и нефти, заявил Александр Лукашенко, комментируя результаты общения со своим российским коллегой Владимиром Путиным.