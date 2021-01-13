Примерно 20% криптовалюты оказались заблокированы из-за забытых паролей от электронных кошельков

Около 140 миллиардов долларов в виде биткоинов (примерно 20% всей добытой криптовалюты) оказались заблокированы в кошельках, от которых забыты пароли. Таковы данные The New York Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые владельцы таких кошельков намайнили криптовалюту, когда она еще стоила относительно недорого, но потом потеряли пароли, а сейчас хотят вернуть доступ из-за резкого роста курса. Не так давно цена одного биткоина превысила 35 тысяч долларов.

Проблема в том, что у биткоина нет компании, которая обеспечивает хранение паролей. Но существует сервис, который помогает найти потерянные цифровые ключи. Сейчас он получает по 70 запросов в день.