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Примерно 20% криптовалюты оказались заблокированы из-за забытых паролей от электронных кошельков

13 января 2021 17:22
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Около 140 миллиардов долларов в виде биткоинов (примерно 20% всей добытой криптовалюты) оказались заблокированы в кошельках, от которых забыты пароли. Таковы данные The New York Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Некоторые владельцы таких кошельков намайнили криптовалюту, когда она еще стоила относительно недорого, но потом потеряли пароли, а сейчас хотят вернуть доступ из-за резкого роста курса. Не так давно цена одного биткоина превысила 35 тысяч долларов.  

Проблема в том, что у биткоина нет компании, которая обеспечивает хранение паролей. Но существует сервис, который помогает найти потерянные цифровые ключи. Сейчас он получает по 70 запросов в день.  

Больше новостей экономики за 13 января здесь.  

# Валюта # Экономика # Наталья Надольская

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