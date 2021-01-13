Новости экономики за 13.01.2021

Новости Беларуси. Как биржевой механизм влияет на дополнительную выручку производителей молока? На каком этапе работа первого энергоблока БелАЭС? Панорама делового мира от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ОБЪЕМ ПРОДАЖ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ЧЕРЕЗ БУТБ ВЫРОС В 9 РАЗ

Сырое коровье молоко вошло в тройку самых продаваемых видов сельхозпродукции на биржевой площадке. По сравнению с 2019 годом объем продаж сырого молока вырос в девять раз. Потенциал сырья как биржевого товара высокий, так что и в 2021 году ожидается дальнейший рост продаж. Уже первые торговые сессии января показали значительную активность продавцов и покупателей. Менее чем за два года сформировался прозрачный биржевой рынок молочного сырья с сотней постоянных участников из всех областей страны. Что касается экономической целесообразности применения биржевого механизма, то только за 2020 год дополнительная выручка молокопроизводителей превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. При этом плата за участие в торгах по-прежнему составляет 10 копеек за сделку. Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности



НАЦБАНК УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ПОМОЩЬЮ СМАРТ-КОНТРАКТОВ

Нацбанк утвердил порядок заключения сделок с помощью смарт-контрактов. Ранее этим правом в рамках эксперимента пользовались резиденты ПВТ. Затем Нацбанк и участники межбанковской системы идентификации. Главный финансовый регулятор отмечает, что применение смарт-контрактов в банковской сфере позволит расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов и повысить конкуренцию на финансовом рынке. Впервые термин «смарт-контракт» появился в белорусском законодательстве три года назад в декрете Президента «О развитии цифровой экономики».



ЗОЛОТОЙ ЗАПАС СТРАНЫ УВЕЛИЧИЛСЯ ЗА ГОД НА ОДНУ ТОННУ

Золотой запас страны за 2020 год увеличился на одну тонну и достиг 43 тонн. Четвертый год подряд ежегодный прирост составляет одну тонну. Золотой запас – это драгоценные металлы в виде банковских слитков, они же часть Государственного фонда драгметаллов и драгоценных камней Беларуси. Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Беларуси к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Примерно 20% криптовалюты оказались заблокированы из-за забытых паролей от электронных кошельков ЭКСПЕРТЫ ПРЕДРЕКАЮТ ДЕВАЛЬВАЦИЮ ДОЛЛАРА В 2021 ГОДУ