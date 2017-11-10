Почти 10 миллионов карточек могут не работать в ночь с 10 на 11 ноября

Новости Беларуси. Без связи могут остаться более 3000 банкоматов, 2500 инфокиосков, 74 тысячи магазинов, кафе и ресторанов и почти 10 миллионов карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой ночью банковской процессинговый центр будет проводить технологические работы в режиме реального времени с 03:00 до 06:00.

Эта информация особо ценна пятничным полуночникам – наличные точно не помешают. Только необходимое их количество в кошельке помогает экономить.