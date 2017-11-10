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Почти 10 миллионов карточек могут не работать в ночь с 10 на 11 ноября

10 ноября 2017 16:56
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Новости Беларуси. Без связи могут остаться более 3000 банкоматов, 2500 инфокиосков, 74 тысячи магазинов, кафе и ресторанов и почти 10 миллионов карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой ночью банковской процессинговый центр будет проводить технологические работы в режиме реального времени с 03:00 до 06:00.

Эта информация особо ценна пятничным полуночникам – наличные точно не помешают. Только необходимое их количество в кошельке помогает экономить.

Больше новостей экономики за 10 ноября можно найти здесь.

# Экономика # Банковские карты # Кирилл Казаков

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