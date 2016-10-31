Первый эшелон азербайджанской нефти поступил на Мозырский НПЗ

Новости Беларуси. Черное золото Азербайджана. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе приступают к переработке партии азербайджанской нефти. Первый эшелон уже прибыл на предприятие.

В железнодорожных цистернах – почти 85 тысяч тонн сырья.

Из азербайджанского порта груз прибыл транзитом через Одессу.

К слову, танкеры для Беларуси здесь разгружают ни впервые. В 2010 и 2011 годах через мощности нефтерайона Одесского порта было переработано почти 1,5 миллиона тонн венесуэльской и азербайджанской нефти.

Отметим, в этот раз сырье приобреталось для дозагрузки наших предприятий. Диверсификацию поставок Мозырский НПЗ вынужден был провести в связи с сокращением поставок нефти из России, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.