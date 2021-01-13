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Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности

13 января 2021 17:24
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Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал в полную мощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Максимально возможная мощность нагрузки при нормальном режиме работы: тепловая – 3200 МВт, электрическая – 1170. Специалисты продолжат проведение необходимых испытаний. После этого запланирован комплексный тест оборудования и систем на полной мощности.  

В промышленную эксплуатацию первый энергоблок будет принят после успешного завершения всех необходимых мероприятий.  

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# АЭС в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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