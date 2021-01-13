Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал в полную мощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимально возможная мощность нагрузки при нормальном режиме работы: тепловая – 3200 МВт, электрическая – 1170. Специалисты продолжат проведение необходимых испытаний. После этого запланирован комплексный тест оборудования и систем на полной мощности.

В промышленную эксплуатацию первый энергоблок будет принят после успешного завершения всех необходимых мероприятий.