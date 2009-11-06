Минэкономики: Приток инвестиций растет

За 9 месяцев этого года средств поступило на 300 миллионов долларов больше, чем в прошлом году. Это почти 7 миллиардов условных единиц.Доля прямых иностранных денежных вливаний – половина. Через два дня вступает в силу Декрет Президента Беларуси № 10. По оценке специалистов, этот документ улучшит инвестиционный климат в стране. В Минэкономики уже начали поступать инвестпредложения. Например, сейчас рассматривают проект по строительству предприятия-производителя бытовых моющих средств. Эту нишу сейчас занимают исключительно импортные товары.