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Минэкономики: Приток инвестиций растет

06 ноября 2009 13:28
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За 9 месяцев этого года средств поступило на 300 миллионов долларов больше, чем в прошлом году. Это почти 7 миллиардов условных единиц.Доля прямых иностранных денежных вливаний – половина. Через два дня вступает в силу Декрет Президента Беларуси № 10. По оценке специалистов, этот документ улучшит инвестиционный климат в стране. В Минэкономики уже начали поступать инвестпредложения. Например, сейчас рассматривают проект по строительству предприятия-производителя бытовых моющих средств. Эту нишу сейчас занимают исключительно импортные товары.
# Экономика # Экономика # общество

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