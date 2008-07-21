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Отечественная "Белшина" намерена выйти на рынки Австрии и Словакии

21 июля 2008 08:04
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В связи с модернизацией и обновлением производства, продукция предприятия вполне может составить серьезную конкуренцию многим иностранным производителям шин. В июне текущего года представители компании посетили заводы Словакии и Австрии, где провели презентацию своей продукции и переговоры с  представителями заинтересованных в сотрудничестве  иностранных   компаний.

Напомню, "Белшина" - одно из крупнейших предприятий  в  Европе, выпускающее  более 230 видов шин для различных машин.  Из  общего   объема   выпускаемой продукции более 90% - радиальные шины. Более половины продукции предприятие отправляет на экспорт в 57-мь  стран мира.
# Экономика # Беларусь-Словакия

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