Отечественная "Белшина" намерена выйти на рынки Австрии и Словакии

В связи с модернизацией и обновлением производства, продукция предприятия вполне может составить серьезную конкуренцию многим иностранным производителям шин. В июне текущего года представители компании посетили заводы Словакии и Австрии, где провели презентацию своей продукции и переговоры с представителями заинтересованных в сотрудничестве иностранных компаний.



Напомню, "Белшина" - одно из крупнейших предприятий в Европе, выпускающее более 230 видов шин для различных машин. Из общего объема выпускаемой продукции более 90% - радиальные шины. Более половины продукции предприятие отправляет на экспорт в 57-мь стран мира.

