Огромные цены на ЖКУ и лекарства и спасение валютного рынка за счет гастарбайтеров: кризисные реалии Украины и ее жителей

Новости Украины. Несколько раз во время «Большого разговора» Президент вспоминал опыт Украины. Печальный, к сожалению. Вот уже несколько лет страна живет фактически в условиях кризиса, сотни жителей воющего юго-востока нашли спокойствие на белорусской земле, а вот с 1 февраля еще одно испытание – тотальное подорожание: возросли цены буквально на все – мобильная связь, интернет, электроэнергия, проезд в метро и по железной дороге.

По новым ценам с февраля будут покупать газ и электроэнергию украинские производители. «Нафтогаз» «взвинтил цены сразу на 22%», а тарифы на электроэнергию вырастут на 1-3% в течение февраля.

Казалось бы, где народ, а где производители. Однако, в конце концов, как ни парадоксально, за все заплатят рядовые украинцы. По копейке с каждой булки – народ оплатит любые издержки производителя.

Заложенные в себестоимость хлеба дорогие газ и электричество оплачивают самые незащищенные. Они же платят и за подорожавшее дизтопливо, покупая молоко и сметану, цены на которые растут как на дрожжах.

Когда речь заходит о лекарствах, искать, что подешевле, приходится не только пожилым. Цены на медикаменты – больная тема всей Украины.

О том, что «аптечная змея» любого может задушить в прямом смысле слова, эта женщина знает не понаслышке. Социальный работник Светлана Швед помогает больным не первый год, но когда заболела сама, по-другому посмотрела на жизнь.

Светлана Швед, социальный работник, житель Чернигова (Украина):

Я лежала в больнице, у меня пошло больше 20 тысяч. У меня 2 тысячи зарплата. Собирали и на работе, и дети, кто чего мог.

Аптечные вывески с каждого угла желают украинцам здоровья, обещают бешеные скидки – маркетинг работает по полной. Однако за красивыми обещаниями – суровая действительность: цены на лекарства в Украине могут в разы отличаться от соседей. Средняя стоимость набора даже самых элементарных медикаментов на 60% выше, чем Беларуси.

Александра Горбань, пенсионерка, житель Черниговского района (Украина):

Для пенсионеров дорого. Говорили, что подешевеет с января, но перенесли на апрель. А когда оно будет, бог его знает. Они же только языками мелят.

Лекарство от жадности в Украине не могут найти не только для фармакологических гигантов: не первый отопительный сезон здесь задают вопрос «откуда такие цифры в счетах за тепло». Год назад мэр Чернигова просто не выдержал в разговоре с руководителями энергоснабжающих организаций и стал «звездой ютьюба».

Владислав Атрошенко, мэр Чернигова:

На одну мою квартиру вы мне выписали 695 гривен. Вы с ума посходили или что? Если монополисты гады будут нас душить, централизованно пообрезаем все батареи, не будет вам за что брать.

Яркий пиар-ход или крик души? Как бы там ни было, но за год в Чернигове так ничего и не изменилось. Жители города говорят: если оплатить тепло, то хлеб покупать будет уже не за что.

Валерий Бугоенко, житель Чернигова (Украина):

Счета такие, что за трехкомнатную квартиру за отопление приходит в пределах 3000. По сравнению с зарплатами и пенсиями, если не получать субсидию, зарплатами оплатить эти коммунальные услуги, отопление невозможно. Оно все растет практически ежеквартально.

Жить в Украине, сотрясаемой боевыми действиями на востоке и социальными проблемами по всей стране, становится все сложнее.

Февральское повышение тарифов на электроэнергию не обошли и «Укрзализницу». Но железнодорожники не спят в шапку и следом повысили стоимость проезда в пассажирских поездах.

Несмотря на рост транспортных тарифов, украинцы продолжают активно «путешествовать». Правда, все чаще подальше от родины. В 2016 году на заработки за границу выехало около 5 миллионов украинцев.

Владимир Ляшенко, актер, житель Чернигова (Украина):

Здесь буквально единицы остались. Я сам думаю, куда бы уехать. Подвернется возможность – конечно, уеду.

В 2016 году из-за границы своим семьям украинцы перевели ни много ни мало 6 миллиардов долларов. Украина в прямом смысле слова выживает за счет гастарбайтеров. Именно деньги трудовых мигрантов спасают валютный рынок страны от краха, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.