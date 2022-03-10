Ограничат ввоз евро, три банка отключат от SWIFT. Что изменится для белорусов?

Новости Беларуси. ЕС ввел санкции против Нацбанка Беларуси: заблокировал операции с резервами, запретил ввоз наличного евро и отключил от SWIFT ряд банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что означает это отключение для простых белорусов?

Если вы получали зарплату или пенсию на карту, то деньги продолжат поступать и проблем с платежами на территории Беларуси не будет. Ходить в магазин, снимать наличные, конвертировать их в валюту в банкоматах – все это будет доступно. Ограничения коснутся прежде всего тех, кто ведет бизнес с иностранными компаниями или активно путешествует. Например, за рубежом не получится снять деньги с карты или расплатиться ею в магазине.