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Ограничат ввоз евро, три банка отключат от SWIFT. Что изменится для белорусов?

10 марта 2022 15:32
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Новости Беларуси. ЕС ввел санкции против Нацбанка Беларуси: заблокировал операции с резервами, запретил ввоз наличного евро и отключил от SWIFT ряд банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что означает это отключение для простых белорусов?  

Если вы получали зарплату или пенсию на карту, то деньги продолжат поступать и проблем с платежами на территории Беларуси не будет. Ходить в магазин, снимать наличные, конвертировать их в валюту в банкоматах – все это будет доступно. Ограничения коснутся прежде всего тех, кто ведет бизнес с иностранными компаниями или активно путешествует. Например, за рубежом не получится снять деньги с карты или расплатиться ею в магазине.  

Ограничат ввоз евро, три банка отключат от SWIFT. Что изменится для белорусов?-1

Но, опять же, ограничения не тотальные. Даже при отключении банка от платежной системы «БЕЛКАРТ» будут работать за рубежом – в России, Турции, Болгарии, Кипре и других.  

О других новостях экономики за 10 марта читайте здесь.  

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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