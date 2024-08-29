Объём промышленного производства в Заводском районе достиг 2,5 млрд рублей

Объем производства промышленной продукции предприятий, расположенных в Заводском районе, достиг 2,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это плюс по сравнению с прошлым годом. Всего здесь 40 крупных предприятий. Есть высокотехнологичные и наукоемкие. Лидирующие позиции занимают Минский завод колесных тягачей, подшипниковый завод и МАЗ. Большая часть ими производимой продукции отправляется на экспорт. Это порядка 500 товарных позиций. Растет и география поставок. Предприятиями района освоен выпуск уникальной продукции.