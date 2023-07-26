В государствах ЕАЭС более чем на 14% снизился внешний долг

Внешний долг государств Евразийского экономического союза снизился на 14,3 % в апреле по отношению к аналогичной дате 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сокращение внешнего долга отмечается в Беларуси и России. Во всех государствах – членах ЕАЭС с 2020 года наблюдается общее снижение внешнего долга в процентах к ВВП. Большую часть госдолга в 2023 году Беларусь погашает в российских рублях и юанях.