Прямой эфир

В государствах ЕАЭС более чем на 14% снизился внешний долг

26 июля 2023 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внешний долг государств Евразийского экономического союза снизился на 14,3 % в апреле по отношению к аналогичной дате 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В государствах ЕАЭС более чем на 14% снизился внешний долг-1

Сокращение внешнего долга отмечается в Беларуси и России. Во всех государствах – членах ЕАЭС с 2020 года наблюдается общее снижение внешнего долга в процентах к ВВП. Большую часть госдолга в 2023 году Беларусь погашает в российских рублях и юанях.

Больше новостей экономики за 26 июля ищите здесь

# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси зафиксировали самый высокий рост промышленного производства среди стран ЕАЭС
26 июля 2023 10:54

В Беларуси зафиксировали самый высокий рост промышленного производства среди стран ЕАЭС

В Беларуси собрали первый миллион тонн зерна колосовых культур
26 июля 2023 06:57

В Беларуси собрали первый миллион тонн зерна колосовых культур

Новости экономики за 25.07.2023
25 июля 2023 15:40

Новости экономики за 25.07.2023