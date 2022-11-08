Новости экономики за 08.11.2022

Как новые стандарты на производство шоколада повысят экспортные возможности для наших производителей, за что белорусский шоколад ценят во всем мире, почему мировые центробанки закупают золото рекордными темпами, а майнинговые компании спешно распродают оборудование?

Об этих и других заметных экономических событиях – в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ УСТАНОВИЛА ЕАЭС ДЛЯ ШОКОЛАДА И ЧЕМ ЭТО ВЫГОДНО БЕЛАРУСИ?

У белорусских производителей появятся новые возможности для экспорта шоколада в страны Евразийского экономического союза. Шоколад – лидер кондитерского экспорта.