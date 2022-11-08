Новости экономики за 08.11.2022
Как новые стандарты на производство шоколада повысят экспортные возможности для наших производителей, за что белорусский шоколад ценят во всем мире, почему мировые центробанки закупают золото рекордными темпами, а майнинговые компании спешно распродают оборудование?
Об этих и других заметных экономических событиях – в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ УСТАНОВИЛА ЕАЭС ДЛЯ ШОКОЛАДА И ЧЕМ ЭТО ВЫГОДНО БЕЛАРУСИ?
У белорусских производителей появятся новые возможности для экспорта шоколада в страны Евразийского экономического союза. Шоколад – лидер кондитерского экспорта.
Однако во всем мире до сих пор нет единого стандарта на шоколадную продукцию. На тему, что считать настоящим шоколадом, споры идут десятилетия. В каждой стране под шоколадом понимают свою продукцию. Евразийская экономическая комиссия установила стандарты на шоколад, касающиеся как производства, так и реализации продукта на территории ЕАЭС. Согласно утвержденному стандарту, шоколад должен содержать как минимум 35 % общего сухого остатка какао. Есть 35 % – шоколад. Если 25 % – шоколадное изделие. Если ниже – кондитерское изделие.
После принятия правил в Беларуси появятся новые возможности для экспорта продукции в страны Евразийского экономического союза, так как наши предприятия работают на внешние рынки, выполняя требования межгосударственного стандарта.
Центробанки мира скупают золото – запасы пополнены на рекордные 700 тонн. Подробности здесь.
БЕЛОРУССКАЯ ДУБЛЕНАЯ КОЖА ТЕПЕРЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КИТАЙ
БУТБ расширила географию экспорта белорусской кожевенной продукции. Китайская торговая компания впервые купила дубленый полуфабрикат «Вет-блю».
На биржевых торгах эту продукцию регулярно покупают компании из России, Казахстана, Великобритании, Италии, Швейцарии, Литвы и Польши. С начала 2022 года общая сумма сделок составила 6,5 миллиона долларов. В Китай белорусская кожа «Вет-блю» до сих пор не поставлялась, поскольку сфера деятельности аккредитованных на бирже китайских предприятий была связана с импортом ограниченного перечня товаров: пиломатериалов, рапсового масла и молокопродуктов. Что касается пилотной сделки по закупке дубленой кожи, то она совершена одним из новых резидентов КНР.
Цена биткоина упала на 70 % – майнеры распродают оборудование для его добычи.