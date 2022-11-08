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Новости экономики за 08.11.2022

08 ноября 2022 15:11
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Как новые стандарты на производство шоколада повысят экспортные возможности для наших производителей, за что белорусский шоколад ценят во всем мире, почему мировые центробанки закупают золото рекордными темпами, а майнинговые компании спешно распродают оборудование?

Об этих и других заметных экономических событиях – в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ УСТАНОВИЛА ЕАЭС ДЛЯ ШОКОЛАДА И ЧЕМ ЭТО ВЫГОДНО БЕЛАРУСИ?

У белорусских производителей появятся новые возможности для экспорта шоколада в страны Евразийского экономического союза. Шоколад – лидер кондитерского экспорта.

Новости экономики за 08.11.2022-1

Однако во всем мире до сих пор нет единого стандарта на шоколадную продукцию. На тему, что считать настоящим шоколадом, споры идут десятилетия. В каждой стране под шоколадом понимают свою продукцию. Евразийская экономическая комиссия установила стандарты на шоколад, касающиеся как производства, так и реализации продукта на территории ЕАЭС. Согласно утвержденному стандарту, шоколад должен содержать как минимум 35 % общего сухого остатка какао. Есть 35 % – шоколад. Если 25 % – шоколадное изделие. Если ниже – кондитерское изделие.

После принятия правил в Беларуси появятся новые возможности для экспорта продукции в страны Евразийского экономического союза, так как наши предприятия работают на внешние рынки, выполняя требования межгосударственного стандарта.

Центробанки мира скупают золото – запасы пополнены на рекордные 700 тонн. Подробности здесь.

БЕЛОРУССКАЯ ДУБЛЕНАЯ КОЖА ТЕПЕРЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КИТАЙ

БУТБ расширила географию экспорта белорусской кожевенной продукции. Китайская торговая компания впервые купила дубленый полуфабрикат «Вет-блю».

Новости экономики за 08.11.2022-4

На биржевых торгах эту продукцию регулярно покупают компании из России, Казахстана, Великобритании, Италии, Швейцарии, Литвы и Польши. С начала 2022 года общая сумма сделок составила 6,5 миллиона долларов. В Китай белорусская кожа «Вет-блю» до сих пор не поставлялась, поскольку сфера деятельности аккредитованных на бирже китайских предприятий была связана с импортом ограниченного перечня товаров: пиломатериалов, рапсового масла и молокопродуктов. Что касается пилотной сделки по закупке дубленой кожи, то она совершена одним из новых резидентов КНР.

Цена биткоина упала на 70 % – майнеры распродают оборудование для его добычи.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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