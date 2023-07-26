Во всём мире растут цены на апельсиновый сок из-за болезни цитрусовых в Бразилии и Флориде

Апельсиновый сок никогда не был таким дорогим. Мировые цены достигли рекордного уровня на фоне опасений, что во Флориде и Бразилии распространяются болезни цитрусовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, как следствие, урожай снизится, тогда как мировые запасы этой продукции сокращаются. Ситуация в этих регионах важна для рынка, поскольку Бразилия является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых и уже начала сокращать поставки.