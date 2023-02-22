Белорусские продавцы за год вдвое увеличили товарооборот на российских маркетплейсах

Четверть товаров, реализованных на онлайн-площадках в 2022 году, поступила туда из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна и раньше входила в топ-5 государств, из которых российские интернет-селлеры везли продукцию на продажу.

Эксперты рынка электронной коммерции такую динамику объясняют тем, что прямые поставки из стран-производителей заметно осложнились из-за логистики, в то же самое время с белорусскими компаниями более охотно сотрудничают поставщики из дальнего зарубежья.

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