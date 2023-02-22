Прямой эфир

Белорусские продавцы за год вдвое увеличили товарооборот на российских маркетплейсах

22 февраля 2023 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Четверть товаров, реализованных на онлайн-площадках в 2022 году, поступила туда из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна и раньше входила в топ-5 государств, из которых российские интернет-селлеры везли продукцию на продажу.

Белорусские продавцы за год вдвое увеличили товарооборот на российских маркетплейсах-1

Эксперты рынка электронной коммерции такую динамику объясняют тем, что прямые поставки из стран-производителей заметно осложнились из-за логистики, в то же самое время с белорусскими компаниями более охотно сотрудничают поставщики из дальнего зарубежья.

О других новостях экономики за 22 февраля читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На БУТБ появилась возможность аккредитации по ID-карте. Как это работает?
22 февраля 2023 17:53

На БУТБ появилась возможность аккредитации по ID-карте. Как это работает?

Новости экономики за 22.02.2023
22 февраля 2023 17:53

Новости экономики за 22.02.2023

В Беларуси в 3 раза сократился рынок легковых автомобилей по итогам 2022-го
20 февраля 2023 15:20

В Беларуси в 3 раза сократился рынок легковых автомобилей по итогам 2022-го