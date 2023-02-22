Новости экономики за 22.02.2023

Новости Беларуси. Почему вести бизнес в свободных экономических зонах стало выгоднее? Белорусские поставщики вдвое увеличили свою долю на российских маркетплейсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как эксперты рынка электронной коммерции объясняют такую динамику? И почему болгарские управленцы хотят сотрудничать с руководством белорусских предприятий?
Экономическая картина дня от Натальи Надольской.
БОЛГАРСКИЕ ФЕРМЕРЫ МОГУТ КУПИТЬ БЕЛОРУССКИЕ ТРАКТОРЫ, ВЫБРАВ ИХ НА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Болгарские фермеры могут купить белорусский трактор, выбрав его не по каталогам, а прямо на выставочной площадке. Продукция Минского тракторного завода представлена на международной сельскохозяйственной выставке «АГРА» в болгарском Пловдиве. Здесь выставлена продукция 600 участников из более чем 25 стран. Белорусский стенд посетил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.
Многие из управленцев болгарских компаний хорошо помнят возможности экономики стран бывшего Союза, в том числе Беларуси. Они имеют представление о белорусской продукции и, что важно, могут говорить на русском языке, а значит быстрее и легче устанавливать контакты с белорусскими партнерами. Многие из них отмечают порядочность и дисциплинированность белорусских компаний, а потому предпочитают работать именно с нашими предприятиями, несмотря на наличие аналогичных производств в других странах.
Белорусские продавцы за год вдвое увеличили товарооборот на российских маркетплейсах. Подробнее здесь.
МИНЭКОНОМИКИ: ВЕСТИ СВОЙ БИЗНЕС В СЭЗ СТАЛО ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЕЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ
За 2022 год вести бизнес в свободных экономических зонах стало выгоднее. Министерство экономики объясняет это несколькими факторами. Во-первых, обновленный Кодекс о земле расширил полномочия администраций в области охраны и использования земель в границах территорий. Во-вторых, по инициативе облисполкомов в СЭЗ включены дополнительные площадки. Это позволит реализовать новые инвестиционные проекты в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях. В-третьих, весь 2022 год не прекращались инвестиции в инфраструктуру СЭЗ.
На долю резидентов пришлась четверть прямых иностранных инвестиций на чистой основе. За 2022 год резидентами свободных экономических зон стали 32 новых проекта – от деревообработки и химической промышленности до медицины и логистики.
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