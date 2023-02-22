Новости экономики за 22.02.2023

Новости Беларуси. Почему вести бизнес в свободных экономических зонах стало выгоднее? Белорусские поставщики вдвое увеличили свою долю на российских маркетплейсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как эксперты рынка электронной коммерции объясняют такую динамику? И почему болгарские управленцы хотят сотрудничать с руководством белорусских предприятий?

Экономическая картина дня от Натальи Надольской.

БОЛГАРСКИЕ ФЕРМЕРЫ МОГУТ КУПИТЬ БЕЛОРУССКИЕ ТРАКТОРЫ, ВЫБРАВ ИХ НА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Болгарские фермеры могут купить белорусский трактор, выбрав его не по каталогам, а прямо на выставочной площадке. Продукция Минского тракторного завода представлена на международной сельскохозяйственной выставке «АГРА» в болгарском Пловдиве. Здесь выставлена продукция 600 участников из более чем 25 стран. Белорусский стенд посетил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.