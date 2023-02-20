Евразийский банк развития: инфляция в Беларуси может снизиться в 3 раза

Евразийский банк развития прогнозирует снижение инфляции в Беларуси в три раза. Департамент статистики ЕЭК зафиксировал наименьший прирост цен в январе по сравнению с декабрем 2022 года в Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 % в январе – это на 0,8 % меньше декабрьских показателей. Ожидается дальнейшее замедление годового темпа роста цен – к лету это могут быть 4 %. Благодаря контролю со стороны правительства и сдержанному потребительскому спросу. Центробанки крупнейших мировых экономик несколько лет не могут снизить инфляцию до уровня таргета – это целевое значение на год. С одной стороны, надо поставить цель и к ней стремиться. С другой – учитывать интересы национальной экономики. Российский центробанк установил таргет 4 % еще шесть лет назад. Целевой прогноз белорусского правительства на 2023 год – 7-8 %. Бюджет страны сформирован с учетом роста потребительских цен на 10,5 % в среднем за год.

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