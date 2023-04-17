Новости экономики за 17.04.2023
Пока во многих странах мира остро стоит вопрос с продовольственным обеспечением, Беларусь лишь наращивает объемы производства. Стало известно, сколько наша страна ежедневно получает от экспорта продовольствия.
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«БЕЛАВИА» ПОЛУЧИЛА ПРАВО ВЫПОЛНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТОВ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ
«Белавиа» получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиакомпаний. У национального перевозчика есть отдельное специализированное подразделение – авиационно-техническая база для обслуживания различного уровня сложности. Напомним, санкции против российской авиаотрасли запретили страхование и техобслуживание воздушных судов Boeing и Airbus, лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты. В качестве ответа на сложившуюся ситуацию российское правительство летом 2022 года утвердило новую программу развития авиаотрасли. Она предусматривает поставку более тысячи воздушных судов для нужд гражданской авиации до 2030 года.
Беларусь увеличила поставки продукции АПК в Россию и Китай.
КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОВОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ
У субъектов малого бизнеса снова появилась возможность привлечь средства на выгодных условиях. Начат прием заявок на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки. К рассмотрению принимаются проекты, связанные с созданием и развитием производства, реализацией экспортно ориентированной, импортозамещающей энерго- и ресурсосберегающей продукции, а также внедрением новых технологий. Господдержка будет выделяться в виде денежных средств на условиях займа, либо имущества на условиях лизинга. В обоих случаях на срок до пяти лет.
СТРАНЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ ДОЛЛАРА, КОТОРЫЙ ПОТЕРЯЛ ДОВЕРИЕ КАК РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА
Страны все активнее избавляются от доллара, который потерял доверие как резервная валюта. Использование национальных валют в торговле активно продвигает Россия. Отказаться от доллара во взаимной торговле решили Китай и Бразилия, торговать в юанях готовы Саудовская Аравия, Малайзия и даже Франция. Список растет. Собственную валюту разрабатывает БРИКС. Аргентина и Бразилия, Иран и Россия также рассматривают возможность создания своих резервных валют. По мнению финансовых экспертов, курс юаня может вырасти на 5,5 % по отношению к доллару в 2023 году, поскольку экономика Китая укрепляется, а США отказываются от повышения ставок.
Белорусы избавились от половины валютных вкладов.