Новости экономики за 17.04.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока во многих странах мира остро стоит вопрос с продовольственным обеспечением, Беларусь лишь наращивает объемы производства. Стало известно, сколько наша страна ежедневно получает от экспорта продовольствия.

«Белавиа» получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиакомпаний. У национального перевозчика есть отдельное специализированное подразделение – авиационно-техническая база для обслуживания различного уровня сложности. Напомним, санкции против российской авиаотрасли запретили страхование и техобслуживание воздушных судов Boeing и Airbus, лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты. В качестве ответа на сложившуюся ситуацию российское правительство летом 2022 года утвердило новую программу развития авиаотрасли. Она предусматривает поставку более тысячи воздушных судов для нужд гражданской авиации до 2030 года.

У субъектов малого бизнеса снова появилась возможность привлечь средства на выгодных условиях. Начат прием заявок на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки. К рассмотрению принимаются проекты, связанные с созданием и развитием производства, реализацией экспортно ориентированной, импортозамещающей энерго- и ресурсосберегающей продукции, а также внедрением новых технологий. Господдержка будет выделяться в виде денежных средств на условиях займа, либо имущества на условиях лизинга. В обоих случаях на срок до пяти лет.

СТРАНЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ ДОЛЛАРА, КОТОРЫЙ ПОТЕРЯЛ ДОВЕРИЕ КАК РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА