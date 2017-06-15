Новости экономики за 15.06.2017

Помимо гуманитарных активнее всего будут развивать логистические и научно-технические связи. Это выбор наиболее удачной модели развития экономического пояса «Шелкового пути». В форуме приняли участие более 120 представителей власти, научно-исследовательских организаций и вузов Беларуси и Китая.

Новости Беларуси. Четыре миллиона долларов – в исследования. На такую сумму уже сегодня реализуют совместные проекты научные ведомства Беларуси и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как еще больше укрепить партнерские отношения, гарантировать рост и рентабельность экономик двух стран, спросим у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой.

Валерий Бельский, директор Института экономики НАН Беларуси: В Академии наук создан по инициативе Администрации Президента белорусско-китайский аналитический центр развития. Вчера состоялось заседание наблюдательного совета этого центра, определены направления дальнейшего его развития, финансирования, план работы 2020 года.

Цай Фан, вице-президент Китайской академии общественных наук:

У нас большой опыт строительства высокотехнологичных парков. Сегодняшний форум поможет сделать еще один шаг к сближению наших экономик.

ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ

МАРТ планирует ограничить покупку и аренду новых площадей для предприятий торговли, доля которых превышает 20% в границах области и в целом по Беларуси. Это одно из предложений к закону о торговле. Таким образом Министерство антимонопольного регулирования защищает потребителей, то есть нас с вами, от необоснованно завышенных цен.

СВЯЗЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Связь без границ. ЕС отменяет мобильный роуминг на территории всего Союза. Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться по той же цене, что и у себя в стране, – без заоблачных переплат. Для иностранцев с номерами, зарегистрированными не у европейских операторов, роуминг сохранится.

ДЕЛОВОЙ ДИАГНОЗ

Бизнесмены чаще, чем наемные работники страдают психосоматическими заболеваниями. Такой вывод сделали американские врачи, проанализировав несколько сотен пациентов. Кроме тревоги, нарушений сна и проблем с давлением многие бизнесмены испытывают проблемы с надпочечниками. Всему виной – гормоны стресса – вечного спутника любого предпринимателя.

ОБМЕН СТАРЫХ БАНКНОТ

Старые деньги будут менять по-прежнему без комиссии. Такая потребность чаще всего возникает у россиян, хранивших с прошлого «белорусского» отпуска банкноты. Обменивать деньги можно без всяких ограничений. Но если сумма будет больше 23 тысяч деноминированных рублей, то нужно предъявить паспорт.

К ситуации на торгах. Российский рубль ослаб – 3 рубля 28 копеек за сотню, доллар меняют на 1 рубль 88 копеек, евро – на 2 рубля 10 копеек.