Новости экономики за 14.08.2017

Новости Беларуси. С сентября в столичных школах внедрят безналичную форму оплаты питания. Что даст родителям и системе образования исключение из оборота наличных, разбиралась наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Вы как мама школьницы, согласитесь, что это удобно прежде всего родителям. Они точно знают, что «обеденные» деньги ребенок расходует именно на полноценное питание в школьной столовой, а не на сладости в соседнем магазине.

ЕДА РЕАЛЬНАЯ ЗА ДЕНЬГИ ВИРТУАЛЬНЫЕ

Безналичные деньги нельзя потерять и их не отберут старшеклассники. Рассчитаться за обед пластиковой картой можно быстрее, чем наличными, а значит скорость обслуживания будет выше и за перемену можно накормить больше учеников. Учителям младших классов не нужно вести учет денежных средств, принятых от родителей. Сейчас формируют списки обучающихся для присвоения каждому из них личного кода и дальнейшего внедрения персонифицированной формы оплаты за питание через систему ЕРИП.

ПО СЕЛЬСКИМ МЕРКАМ

От столичных школьников – к учащимся на селе. «Белкоопсоюз», торговые объекты которого работают в основном в районных центрах, подсчитал, во сколько обойдется собрать ребенка в местную школу.

Для мальчика младшего школьного возраста – от Br162 до Br304, для девочки – от Br158 до Br327. Для учеников старших классов – от Br220 до Br447 для мальчика и от Br188 до Br504 – для девочки. К новому учебному году «Белкоопсоюз» проведет 515 школьных базаров. Там, где стационарных магазинов нет, товары к школе можно заказать через автолавки.

ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА

До 220 рублей можно заработать за смену в детских трудовых лагерях. Родители говорят, что подростки копят, как правило, на новый мобильный телефон, обновки к учебному году, а кто-то готов все заработанные деньги пустить на сладости. Но большинство отдает их родителям, внося личную лепту в семейный бюджет.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Минская область планирует увеличить валовой сбор льнотресты и семян на треть. Лен-долгунец предстоит убрать на площади свыше 8 тысяч гектаров. Это позволит полностью загрузить производственные мощности льнозаводов до нового урожая, а также обеспечить льносеющие организации семенами. Слуцкий льнозавод после установки новой бельгийской высокопроизводительной линии по переработке льносырья увеличил производительную мощность более чем в 2,5 раза.