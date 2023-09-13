Новости экономики за 13.09.2023

Объемы белорусского экспорта – максимальные за последние 10 лет. Как изменилась структура нашей экспортной корзины? Беларусь может поставить до 15 % техники для программы обновления общественного транспорта в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается работа по совершенствованию сотрудничества в рамках Союзного государства. Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской. МИНЭКОНОМИКИ: СТОИМОСТНЫЕ ОБЪЕМЫ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ – МАКСИМАЛЬНЫЕ С 2012 ГОДА

По данным Министерства экономики, стоимостные объемы белорусского экспорта товаров и услуг – максимальные за последние 11 лет. В структуре экспортной корзины произошли качественные изменения: в ней стало меньше сырья и материалов, больше инвестиционных товаров. Доля последних превысила 13 % – это 16-летний максимум. Экспорт грузовиков вырос почти на 17 %, прицепов и полуприцепов – почти в три раза, автобусов – на 17,5 %. И это к базе 2022 года, когда поставки росли двузначными темпами. С целью построения новых торгово-экономических связей с дружественными странами происходит корректировка внешнеторговой стратегии Беларуси. Доля этих государств в экспорте выросла на 18 %, экспортные потоки полностью переориентированы. Между Беларусью и Россией достигнуты договоренности о реализации 16 совместных проектов. Читайте здесь. МАЗ ПОПАЛ В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ ПОСТАВЩИКОВ РОССИЙСКОГО АВТОБУСНОГО ПАРКА

Спрос на автобусы МАЗ в России за год вырос более чем в три раза. В августе белорусский производитель попал в четверку крупнейших поставщиков российского автобусного рынка, продав 106 автобусов. В целом Беларусь может поставить до 15 % техники для программы обновления общественного транспорта в российских регионах. Потребность рынка россияне оценивают в 60 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысячи трамваев. Минск намерен продвигать и предлагать решения от МАЗа и «Белкоммунмаша». ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ПОЧТИ ДЛЯ 130 ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ