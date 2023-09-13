Названы сроки, когда регионы Беларуси должны закончить сев озимых зерновых
Новости Беларуси. Зерновые колосовые уже в закромах, уборка крупяных и овощных культур, картофеля в разгаре. По информации Минсельхозпрода на 13 сентября, намолочено зерна с учетом рапса 7 миллионов и 140 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается уборка кукурузы на зерно.
На первое место по значимости выходит озимый сев. Вовремя его провести – такое поручение озвучено Президентом при постановке задач по развитию сельхозотрасли. И посеять необходимо ранние культуры – озимый рапс, ячмень, чтобы раньше начать убирать в 2024 году.
На основе многолетних наблюдений нашими учеными установлены оптимальные сроки проведения озимого сева зерновых. К недобору урожая ведет отклонение от расчетов. А в соответствии с ними Витебская и Могилевская области должны закончить эту работу через 12 дней, Минская и Гродненская – до 30 сентября, у аграриев Гомельской и Брестской областей есть время до 5 октября. Для мониторинга положения дел на полях в отраслевом министерстве разработан график. Погода дает возможность работать на полях весь световой день.