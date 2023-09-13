Названы сроки, когда регионы Беларуси должны закончить сев озимых зерновых

Новости Беларуси. Зерновые колосовые уже в закромах, уборка крупяных и овощных культур, картофеля в разгаре. По информации Минсельхозпрода на 13 сентября, намолочено зерна с учетом рапса 7 миллионов и 140 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается уборка кукурузы на зерно.

На первое место по значимости выходит озимый сев. Вовремя его провести – такое поручение озвучено Президентом при постановке задач по развитию сельхозотрасли. И посеять необходимо ранние культуры – озимый рапс, ячмень, чтобы раньше начать убирать в 2024 году.