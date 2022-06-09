Новости экономики за 09.06.2022

Международный экономический интерес к нашей стране возрастает. Белорусы смогут наслаждаться фруктовой экзотикой из Венесуэлы. Кто этому поспособствует? А российские гурманы не испытают дефицита товаров с пометкой BY – Беларусь впервые опередила Германию по экспорту на этот рынок. А также как адаптируются крупные компании под работу в нашей стране? Экономический обзор дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛАРУСЬ ГОТОВА УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММАХ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПАРКА ТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ Беларусь готова участвовать в программах по обновлению парка техники в Казахстане. Новые перспективы сотрудничества – производство пожарных машин на основе шасси МАЗ и продукции нашего предприятия «Пожснаб».

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Это новая перспективная ниша, которую нужно заполнять белорусской техникой, тоже является элементом производственной кооперации. Примерно на 200 миллионов, я думаю, мы можем нарастить взаимные поставки.

На территории Казахстана работают семь белорусских предприятий, среди них «Гомсельмаш», МТЗ, «Бобруйскагромаш». Они поступательно наращивают поставки машинокомплектов в Казахстан для производства техники. Венесуэла будет поставлять фрукты на белорусский рынок. Подробнее здесь. БЕЛАРУСЬ ВПЕРВЫЕ ОПЕРЕДИЛА ГЕРМАНИЮ ПО ЭКСПОРТУ В РОССИЮ Беларусь впервые опередила Германию по экспорту в Россию. Немецкие поставки в апреле сократились на две трети в сравнении с 2021 годом.

Анализ данных о международной торговле позволил Bloomberg сделать вывод о том, что после введения западными странами санкций Россия стала активнее торговать с Беларусью. За первые 4 месяца года промышленный экспорт в Россию вырос на 30 %. В стоимостном выражении в апреле он вырос более чем на 100 %.



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В Беларуси будут продлевать сроки реализации инвестпроектов. Такое решение принял оперативно-ситуационный штаб при Совмине.

Правительство рекомендует местным властям при необходимости не только продлевать сроки реализации проектов, но и принимать решения по изменению целевого назначения земельных участков. Это позволит разрешить проблемы, связанные с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, предоставит субъектам хозяйствования больше свободы в использовании ресурсов, а также возможность изменения как сроков реализации, так и назначения инвестпроектов.



ЛИТВА ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против Беларуси и России. Сейчас литовское Министерство окружающей среды планирует изменить правила экспорта древесины.