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Новости экономики за 05.11.2019

05 ноября 2019 16:14
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Новости Беларуси. В проекте к бюджету на 2020 год предполагается, что Беларусь поставит за рубеж более 9 миллионов тонн калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 05.11.2019-1

В бюджет поступит приблизительно 1 миллиард 400 миллионов рублей. Напомним, что недавно «Белорусская калийная компания» и ее долгосрочный стратегический партнер в Индии подписали контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене 280 долларов за тонну. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ В ШАНХАЕ

Новости экономики за 05.11.2019-4

В Шанхае проходит Международная выставка импортных товаров и услуг. Участие в ней принимает и белорусская делегация, представив продукцию сразу в семи павильонах: от промышленности пищевой до автомобильной.

Впервые будет представлен и совместный китайско-белорусский проект «Великий камень». Только в 2018 году в выставке приняли участие полторы сотни государств. Экспозиции посетили свыше полумиллиона человек, а белорусские предприятия заключили контракты на 100 миллионов долларов.

ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

Новости экономики за 05.11.2019-7

Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси. Как известно в четверг – государственный праздник – День Октябрьской революции. Получить деньги перед большими ноябрьскими выходными могут пенсионеры Минска, Могилева, Брестской и Витебской областей. 6 ноября пенсии начнут выдавать в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

Бюджет-2020. Что предусматривает главный финансовый документ Беларуси, рассказывает Дмитрий Крутой

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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