Новости экономики за 05.11.2019

Новости Беларуси. В проекте к бюджету на 2020 год предполагается, что Беларусь поставит за рубеж более 9 миллионов тонн калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бюджет поступит приблизительно 1 миллиард 400 миллионов рублей. Напомним, что недавно «Белорусская калийная компания» и ее долгосрочный стратегический партнер в Индии подписали контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене 280 долларов за тонну.

В Шанхае проходит Международная выставка импортных товаров и услуг. Участие в ней принимает и белорусская делегация, представив продукцию сразу в семи павильонах: от промышленности пищевой до автомобильной.

Впервые будет представлен и совместный китайско-белорусский проект «Великий камень». Только в 2018 году в выставке приняли участие полторы сотни государств. Экспозиции посетили свыше полумиллиона человек, а белорусские предприятия заключили контракты на 100 миллионов долларов.

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