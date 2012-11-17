На инвестиционный форум в Минск приезжали мультимиллионеры лично! Интервью с директором Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрием Клевжицем

В Минске прошел Белорусский инвестиционный форум. Сейчас мы сможем узнать некоторые подробности этого масштабного «сватовства». Кто приезжал? «Богатые купцы» или - так, посмотреть? Что пугает инвесторов в Беларуси? И что «дух захапляе»?

На вопросы программы «Картины мира» на РТР-Беларусь с Юрием Козиятко ответил директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Клевжиц.

Юрий Козиятко:

Дмитрий Валентинович, здравствуйте!

Дмитрий Клевжиц:

Здравствуйте, Юрий!

Юрий Козиятко:

Более 500 человек приехали на форум! Скажите, какими «коврижками» удалось их заманить в Минск?

Дмитрий Клевжиц:

Самые главные «коврижки» - это наши инвестиционные возможности. То, что Республика Беларусь может презентовать инвестору, обеспечить необходимыми ресурсами, человеческим капиталом, сырьем. В связи с тем, что Беларусь органически встраивается в Единое экономическое пространство, в связи с тем, что Беларусь находится на границе с Европейским союзом, в связи с тем, что у нас логистика достаточно уникальна и даже Всемирный банк мне неоднократно говорил о том, что «у вас просто уникальные дороги, логистика», – все это и многое другое на сегодняшний день реально привлекает инвесторов.

Юрий Козиятко:

А инвесторы приезжали реальные? Или это опять – посредники?!

Дмитрий Клевжиц:

Это как раз та изюминка нашего форума, которую мы внедрили, до этого на форумы, как правило, приезжали, в большинстве случаев, в 70-80% случаев, прежде всего посредники – консалтеры, юридическая компании, банки. В нашем форуме приняли участие, даже в 80% - реальные инвесторы. Инвесторы, которые имеют свой крупный бизнес, либо средний бизнес.

Юрий Козиятко:

Ну, Вы знаете, понятие о среднем и крупном бизнесе у нас и в других странах может быть разным! Скажите прямо – мультимиллионеры приехали на форум?

Дмитрий Клевжиц:

Пофамильно Вы сами, наверняка уже слышали о них. Были представители крупнейших бизнесов Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, представители Японии, Кореи, такие компании, как Marubeni, китайская компания Huawei - вице-президент. Все они, действительно, мультимиллионеры.

Юрий Козиятко:

А европейцев Вы не упомянули! Следует ли понимать, что Китай и арабские страны – это главные источники свободных денег, которые могут прийти в Беларусь?

Дмитрий Клевжиц:

На самом деле и в Китае, и в Объединенных Арабских Эмиратах, да и вообще в странах Персидского залива сегодня сосредоточено большое количество капитала, все они готовы реально инвестировать, создавать производства, выходить на новые рынки. В мире, в глобальном мире, финансовых денег, на самом деле, много!

Юрий Козиятко:

Хорошо, давайте о возможностях поговорим и о рисках тоже! Даже вот Президент Александр Лукашенко не раз публично озвучивал факты, когда иностранного инвестора чиновники водят за нос или выжимают из него что-то! И уже пропадает всякое желание вкладывать деньги в страну! Пока Президент лично не вмешается!

Дмитрий Клевжиц:

Действительно, есть частные случаи, нельзя говорить о том, что «на сегодняшний день мы уникальны, у нас ведение бизнеса приравнивается к ведению бизнеса в Сингапуре!». Конечно же, у нас есть определенные недоработки. Но мы действительно, посмотрите на отчет Всемирного банка Doing Business, на протяжении 10 лет входим в тройку стран, которые активно модернизируют свои возможности, инвестиционные возможности, услуги ведения бизнеса, поэтому мы улучшаемся и количество таких случаев, когда инвестора водят за нос и не дают ему возможностей инвестировать, будут снижаться и это факт.

Юрий Козиятко:

Вот все, что Вы говорите, звучит, конечно, убедительно, но слушает нас не только министр экономики, которому Вы подчиняетесь! Но, например, и рабочие белорусских заводов и, наверняка, они думают: а что в моей жизни изменят эти иностранные инвесторы? Зачем их «тащат» в нашу страну?

Дмитрий Клевжиц:

Приведу пример, есть уже в Беларуси практика, когда иностранный инвестор приходил и открывал небольшое производство, он инвестировал всего лишь, примерно, 2 миллиона евро, нанял 12 человек. Но, что самое интересное, он выпустил ту продукцию, которой в Беларуси ранее не выпускалось, один человек выпускает продукцию на этом предприятии на 300 тысяч евро в год, и Вы можете представить, какая заработная плата у этого человека! Ответ следующий: иностранный инвестор может приносить не только технологии, не только ноу-хау и новый качественный менеджмент, он также еще дает возможность нашим гражданам получать более высокую зарплату, как в этом примере, который я приводил. В разы превосходит среднюю заработную плату по Беларуси.

Юрий Козиятко:

Ваши слова, да Богу в уши! Спасибо!

Дмитрий Клевжиц:

Спасибо Вам большое!