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Минск и Москва согласовали тарифы на транзит российской нефти в страны Западной Европы через территорию Беларуси

05 января 2017 07:35
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Новости Беларуси. Минск и Москва согласовали тарифы на транзит российской нефти в страны Западной Европы через территорию Беларуси. Речь идет о транспортировке «черного золота» по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба».

В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси тарифы на перекачку нефти для гомельского предприятия повысились на 7,7%, для полоцкого – почти на 12%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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