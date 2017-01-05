Новости Беларуси. Минск и Москва согласовали тарифы на транзит российской нефти в страны Западной Европы через территорию Беларуси. Речь идет о транспортировке «черного золота» по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба».

В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси тарифы на перекачку нефти для гомельского предприятия повысились на 7,7%, для полоцкого – почти на 12%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.