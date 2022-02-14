Минэкономики: экспорт белорусских товаров за рубеж планируется увеличить на 6% в 2022 году

Новости Беларуси. За год после проведения Всебелорусского народного собрания экономическая ситуация в стране поменялась в лучшую сторону и радует отечественных экспертов. Такое мнение озвучили в Министерстве экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году в планах увеличить поставку белорусских товаров за рубеж на 6 %. Рентабельность продаж – 10 %, и это исторический максимум. Это те доходы, которые потом будут направлены в инвестирование, обновление производства и повышение конкурентоспособности. По прогнозам экспертов профильного ведомства, до 96 % автокомпонентов можно заменить белорусской продукцией, и в этом направлении работы для промышленников предостаточно. Точки роста отечественной промышленности специалисты видят в таких приоритетных направлениях, как биоиндустрия и фармацевтика, электротранспорт и электроиндустрия.