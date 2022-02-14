Новости экономики за 14.02.2022

Новости Беларуси. Какую продукцию представили отечественные производители стройиндустрии на профильной выставке в Польше и о какой новой форме работы говорят в Министерстве труда? Об этом и не только в панораме делового мира расскажет Наталья Надольская. В БЕЛАРУСИ КРОМЕ УДАЛЕНКИ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ О новой форме работы рассказали в Министерстве труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о так называемом комбинированном заработке: удаленка плюс работа в офисе. Нововведение может заработать уже в 2023 году, норма внесена на рассмотрение в новый проект Трудового кодекса.

В Минтруда промониторили ситуацию с дистанционкой: в 2021 году на такую форму работы перешли 38 % белорусских фирм, а IT-сектор – на 100 %. Этому способствовала в том числе и пандемия коронавируса. В каждой четвертой организации сотрудников переводили на другую работу в своей структуре, а около 5 % переводили работников в другие организации. Минэкономики: экспорт белорусских товаров за рубеж планируется увеличить на 6% в 2022 году. Подробнее здесь. НЕФТЬ И ГАЗ ДОРОЖАЮТ НА ФОНЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ВОКРУГ УКРАИНЫ Стоимость газовых контрактов на биржевых площадках в Европе непрерывно растет с открытия торговых сессий. К обеду котировки на мартовские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах преодолели отметку в 1 031 доллар за 1 000 кубометров. Подорожание уже составляет почти 14 %. Трейдеры связывают рост цен с обострением политической ситуации вокруг Украины.

СТОИМОСТЬ НЕФТИ СНОВА ВЫРОСЛА ДО УРОВНЯ ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА Цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки 96 долларов за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года. Аналитики связывают рост мировых цен на нефть с геополитической напряженностью и плохими погодными условиями в США. Со снижением напряженности они ожидают коррекцию цен до уровня 75 долларов за баррель.

Белорусская цементная компания приняла участие в крупнейшей строительной выставке в Польше. Читайте здесь.