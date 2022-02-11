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Беларусь за 2021 год экспортировала продукции на рекордных 6,5 млрд долларов

11 февраля 2022 20:01
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Новости Беларуси. За 2021 год наша страна экспортировала продукции на 6,5 миллиарда долларов. Такой объем валютной выручки – абсолютный рекорд для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь за 2021 год экспортировала продукции на рекордных 6,5 млрд долларов-1

Министр сельского хозяйства об экспорте: планируем в 2022-м перешагнуть рубеж 7 млрд долларов. Это значимая планка – читайте здесь

За 6 лет экспорт белорусского продовольствия увеличился на 44 %. Продукция отечественных производителей продается в 116 стран мира, и это тоже абсолютный рекорд. Добавлять в объемах производства абсолютно всех видов животноводческой продукции и растениеводства, расширять экспортный потенциал страны – такие задачи остаются главными перед Министерством сельского хозяйства и продовольствия, где буквально накануне сменился руководитель.  

 Больше новостей экономики за 11 февраля читайте здесь.  

# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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