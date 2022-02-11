Новости экономики за 11.02.2022

Новости Беларуси. Как изменилась география экспорта белорусского продовольствия? Почему спрос на рапсовое масло бьет рекорды и товарная биржа ждет роста цен на него? Какие новые виды продукции будут выпускать предприятия концерна «Белгоспищепром»? С деловым обзором 11 февраля наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РАПСОВОЕ МАСЛО ВОЗГЛАВИЛО РЕЙТИНГ САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ СЕЛЬХОЗТОВАРОВ ЗА РУБЕЖ ЧЕРЕЗ БУТБ Рапсовое масло в очередной раз возглавило тройку самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы, продаваемых за рубеж через Белорусскую универсальную товарную биржу. В январе на эту позицию пришлось 46 % от общего объема биржевого экспорта продукции АПК. Основными потребителями белорусского рапсового масла остаются страны Европы, где из-за неурожая рапса производители продуктов питания ощущают дефицит сырья. За 2021 год цены на рапсовое масло удвоились, и белорусские переработчики увеличили экспортные поставки через биржу почти до 54 тысяч тонн.

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» НАЧНУТ ВЫПУСКАТЬ НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ Предприятия концерна «Белгоспищепром» начнут выпускать новые виды продукции. Например, жевательный мармелад с витаминами, с добавлением тыквенного пюре и волокон коллагена, а также без сахара. Такой инновационный для страны продукт позволит продолжить работу по продвижению востребованных импортозамещающих товаров, дальнейшему снижению импорта аналогов, наращиванию экспорта и улучшению сальдо внешней торговли.

СОЦИАЛЬНУЮ СКИДКУ ВВЕЛИ УЖЕ 17 ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ БЕЛАРУСИ Социальную скидку ввели уже 17 торговых сетей Беларуси. В начале 2022 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписало с участниками Ассоциации розничных сетей соглашение о предоставлении 10-процентной скидки на социально значимые товары первой необходимости нуждающимся категориям населения. На скидку могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи, получатели государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного соцпособия, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. В перечне продуктов, на которые предоставляется скидка, 29 позиций.