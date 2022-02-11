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Новости экономики за 11.02.2022

11 февраля 2022 20:05
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Новости Беларуси. Как изменилась география экспорта белорусского продовольствия? Почему спрос на рапсовое масло бьет рекорды и товарная биржа ждет роста цен на него? Какие новые виды продукции будут выпускать предприятия концерна «Белгоспищепром»?  

С деловым обзором 11 февраля наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 11.02.2022-1

РАПСОВОЕ МАСЛО ВОЗГЛАВИЛО РЕЙТИНГ САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ СЕЛЬХОЗТОВАРОВ ЗА РУБЕЖ ЧЕРЕЗ БУТБ  

Рапсовое масло в очередной раз возглавило тройку самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы, продаваемых за рубеж через Белорусскую универсальную товарную биржу. В январе на эту позицию пришлось 46 % от общего объема биржевого экспорта продукции АПК. Основными потребителями белорусского рапсового масла остаются страны Европы, где из-за неурожая рапса производители продуктов питания ощущают дефицит сырья. За 2021 год цены на рапсовое масло удвоились, и белорусские переработчики увеличили экспортные поставки через биржу почти до 54 тысяч тонн.  

Новости экономики за 11.02.2022-4

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» НАЧНУТ ВЫПУСКАТЬ НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ  

Предприятия концерна «Белгоспищепром» начнут выпускать новые виды продукции. Например, жевательный мармелад с витаминами, с добавлением тыквенного пюре и волокон коллагена, а также без сахара. Такой инновационный для страны продукт позволит продолжить работу по продвижению востребованных импортозамещающих товаров, дальнейшему снижению импорта аналогов, наращиванию экспорта и улучшению сальдо внешней торговли.  

Новости экономики за 11.02.2022-7

СОЦИАЛЬНУЮ СКИДКУ ВВЕЛИ УЖЕ 17 ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ БЕЛАРУСИ  

Социальную скидку ввели уже 17 торговых сетей Беларуси. В начале 2022 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписало с участниками Ассоциации розничных сетей соглашение о предоставлении 10-процентной скидки на социально значимые товары первой необходимости нуждающимся категориям населения. На скидку могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи, получатели государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного соцпособия, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. В перечне продуктов, на которые предоставляется скидка, 29 позиций.  

Новости экономики за 11.02.2022-10

И напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.  

Беларусь за 2021 год экспортировала продукции на рекордных 6,5 млрд долларов – читайте здесь.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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