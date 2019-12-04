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Минчане стали меньше есть картофеля, сахара и хлеба

04 декабря 2019 15:56
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Новости Беларуси. Жители столицы больше всего денег тратят на питание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 38% семейного бюджета. На втором и третьем местах – траты на платные услуги и непродовольственные товары, по 29% соответственно.

Статистики подсчитали, что минчане стали больше есть молочных продуктов, овощей, фруктов и мяса. И сократили потребление хлеба, картофеля и сахара. Яиц меньше есть не стали, как и в 2018 году, –  по 19 штук на человека за 9 месяцев. Эти данные составлены без учета данных общепита.

Минчане стали меньше есть картофеля, сахара и хлеба-1

Что касается жителей других стран, то меньше всего на еду тратят жители Люксембурга – 8 % семейного бюджета.

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# Деньги # Экономика # Фотофакт

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