Минчане стали меньше есть картофеля, сахара и хлеба

Новости Беларуси. Жители столицы больше всего денег тратят на питание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 38% семейного бюджета. На втором и третьем местах – траты на платные услуги и непродовольственные товары, по 29% соответственно.

Статистики подсчитали, что минчане стали больше есть молочных продуктов, овощей, фруктов и мяса. И сократили потребление хлеба, картофеля и сахара. Яиц меньше есть не стали, как и в 2018 году, – по 19 штук на человека за 9 месяцев. Эти данные составлены без учета данных общепита.