Межрегиональный белорусско-французский бизнес-форум открывается 30 ноября в Минске

Новости Беларуси. Представители полутора сотен компаний из Беларуси и Франции соберутся 30 ноября на первый двусторонний бизнес-форум. Деловые партнеры привезут в Минск как уже готовые договоры, так и бизнес-планы будущих проектов.

Один из анонсированных контрактов – на 1 миллион 400 тысяч евро между белорусским заводом газетной бумаги и французской строительной компанией. В поле интересов партнеров не только торговые сделки, но и создание совместных предприятий.

Организаторами форума выступили посольство нашей страны во Франции, а также Минский горисполком, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Жанна Бирич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Самое главное, что мы этот форум проводим по двум направлениям – это, прежде всего, промышленное сотрудничество, где будет ряд промышленных предприятий с нашей стороны и с французской. И в области поставки продукции. То, что интерес с французской стороны на самом деле есть, мы это заметили еще в Лионе в январе. Приезжает 70 человек – это говорит о многом.