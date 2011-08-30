Матюшевский: Единый курс — не самоцель, он традиционно выступал якорем уровня инфляции

В совещании по вопросам социально-экономического развития страны приняли участие и представители крупнейших банков. По мнению финансистов, решение о выходе на единый курс белорусского рубля — это серьезный шаг в сторону стабилизации ситуации на валютном рынке.

Владимир Иванов, председатель правления ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь):

Что было неординарно для нашего рынка — это непредсказуемость. И для бизнеса, и для банков — мы не понимали, что делать завтра. В любом случае, то, что сейчас объявлены какие-то правила игры, это уже хорошо, и это даст какой-то свой положительный результат. Как минимум, у людей будет понятная картина, для бизнеса будут понятны цифры, куда двигаться и как закладывать цену в товар на какой-то определённый срок, как закупаться, в каком объёме закупаться и какие это будут возможности.

Василий Матюшевский, председатель правления ОАО «БПС Банк»:

Единый курс — это не самоцель. Он у нас традиционно выступал номинальным и реальным якорем уровня инфляции. На самом деле, мы боремся в первую очередь с уровнем инфляции, потому что существенная инфляция в экономике губительна как для функционирования экономики, так и для наших с вами карманов. Мы должны вернуть доверие населения. Сейчас, к сожалению, рынком правят негативные информационные поводы. Сегодняшний повод с нашей точки зрения рассматривается как весьма позитивный. И от того, как мы серьёзно и быстро поработаем в этом направлении, будет зависеть и быстрый и эффективный результат.

Павел Каллаур, председатель правления ОАО «Белвнешэкономбанк»:

Как известно, банкам работать в условиях неопределённости, точно так же, как и конкретным предприятиям, крайне сложно. Поэтому, конечно, программу мер правительства и Национального банка, которая направлена на обеспечение макроэкономической стабилизации, мы приветствуем, поддерживаем и считаем её как раз той программой, которая позволит реально продвинуться в решении проблемы.

Николай Прима, первый заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:

На данном этапе эта мера будет эффективной, успокоит население, появится валюта в обменных пунктах. Это и снизит и ажиотажный спрос, потому что сегодня множественность курсов не даёт большой пользы для нашей экономики.