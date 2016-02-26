Малый и средний бизнес Беларуси готов принять участие в программе приватизации

Новости Беларуси. Малый и средний бизнес готов принять участие в программе приватизации. Такое мнение высказали члены Республиканского клуба директоров на очередном заседании сообщества. Предприниматели заинтересованы в приобретении мелких производственных объектов, на которых осуществляют деятельность, и надеются на упрощение процесса отчуждения имущества. Кроме того, бизнес рассчитывает и на финансовую поддержку для расширения производств.

Жанна Тарасевич, директор и сопредседатель Белорусского союза предпринимателей и нанимателей:

Безусловно, сегодня проблема финансовых ресурсов, но в данном же Указе прописано снижение кредитных ставок, соответственно, в рамках программы поддержки предпринимательства на предстоящую пятилетку тоже заложены определенные ресурсы и Банка развития, и государственного бюджета, которые будут направлены на поддержку реальных проектов.

Положительно предприниматели оценивают усиление ответственности представителей местных властей. Именно регионы, на взгляд бизнесменов, могут стать катализатором роста деловой инициативы и обеспечить выпуск импортозамещающей продукции. Увеличение объемов производства в свою очередь будет способствовать выполнению планов по созданию новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лев Карпач, председатель Совета республиканского клуба директоров:

Возлагается персональная ответственность на глав регионов, чтобы вы думаете не то, как закрыть, как взять больше, а как наоборот открыть рабочие места. Вы за это персонально отвечаете. Это как раз нужно бизнесу. То, что в Указе есть показатели «рабочие места», создание и так далее, говорит о том, что не важно, в какой форме будет бизнес (частный, государственный и так далее), важно, чтобы была занятость населения.