Кто из европейцев уже вложил деньги в Беларусь?

Глава правительства «проинспектировал» новые растущие рынки, причем, рынки «очень платежеспособные» (то есть, деньги у них есть, а значит, продукцию белорусскую могут купить и могут вложить свои теньге и рупии в белорусские предприятия). Привлекал инвесторов на этой неделе не только Мясникович – в Минске состоялся масштабный инвестиционный форум, на который приехали более 500 участников из разных стран мира.

Случайность или нет, но именно в день открытия инвестиционного форума в Минске главные проспекты белорусской столицы вдруг засияли праздничной иллюминацией. А ведь до праздников еще далеко. Но вышло неплохо: ярко, дорого и привлекательно. Именно такие проекты Беларусь готова предложить иностранным инвесторам.

Для этого белорусам не пришлось отправляться в зарубежный вояж. Подобные форумы раньше проходили в Лондоне и Франкфурте. На седьмой по счету инвесторы слетелись сами — их было столько, что найти свободный номер в гостинице оказалось проблемой. Откуда такой возрастающий интерес к Беларуси - объяснил международный эксперт Петко Драганов.

Петко Драганов, заместитель Генерального секретаря Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД):

У Беларуси большой потенциал привлекательной страны для инвестиций. Деньги есть, особенно, у больших корпораций, которые они сейчас боятся инвестировать. Поэтому кризис - это возможность для тех, кто шустрее и быстрее.

Главной площадкой форума стало ядро минского велодрома. Запах денег чувствовался еще в холле. Строгие костюмы, модные галстуки, блестящие туфли, дорогой парфюм и современные гаджеты.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

2 триллиона долларов совокупный капитал этих компаний, которые приехали. Вот здесь вот я вижу, крупняк есть, то есть те, которые приходят серьезно и надолго.

Важный посыл от топ-менеджеров экономического штаба - Беларусь готова передавать инвесторам землю в собственность при высокой эффективности инвестпроектов. В стране все больше иностранных компаний - уже работает 6 тысяч. Половину своей прибыли — а это больше миллиарда долларов — они снова готовы вложить в нашей стране.

Дорота Поторенцка представляет немецкую фирму по производству сухих строительных смесей. Завод под Минском обошелся в 12 миллионов евро. Начинали работать еще 6 лет назад.

Дорота Поторенцка, финансовый директор иностранной компании

Почему Беларусь? Это большой рынок, люди здесь дешевле, чем в Европе, образование хорошее.

А вот Хуберт Берч из Австрии. Говорит, еще его дедушка в начале 20 века занимался оборудованием для производства сыров и паровыми котлами. Сам австриец в Беларуси успел оборудовать 2 завода по переработке мяса и молока в Гродно и Слониме. Готов, как когда-то дедушка, взяться за проект в энергетике. Эта сфера, а еще фармацевтика, выпуск новых материалов и пищепром — интересны для инвесторов. Берч подписал документ о реконструкции Витебской ТЭЦ. Это позволит нам экономить импортный газ и мазут.

Хуберт Берч, президент иностранного холдинга, вице-президент австрийской ассоциации промышленников:

В этом секторе мы хотели бы работать нам проектами, где сжигаются местные виды топлива, с производством электрической энергии и использованием парогазовых установок.

У кого-то в модном портфеле исключительно документы, а вот у Томаша Яньчека - доска. Производство таких будет налажено через полгода в Могилеве. Их используют в строительстве для сэндвич-панелей. Это будет уже второй завод бизнесмена в Беларуси. В сморгонское производство МДФ И ДСП уже вложили 150 миллионов долларов. Все это даст сразу плюс 600 новых рабочих мест.

Томаш Яньчак, директор иностранного предприятия:

Мы будем поставлять новые технологии сюда и много экспортировать, будет прибыль для страны.

Правительство не уповает на мгновенный эффект от делового общения. Это больше работает на имидж страны. Сделки впереди. Но многие успели завизировать желание инвестировать в Беларусь. Десятки договоров были подписаны под одобрительный взгляд премьера. Итальянцы займутся производством моцареллы. Нидерланды готовы строить в Беларуси гостиницы, а вот турецкие бизнесмены - завод по производству оливкового масла.