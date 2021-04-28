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Крупные импортёры из Китая будут закупать белорусские пиломатериалы на биржевых торгах

28 апреля 2021 16:18
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Новости Беларуси. Крупные импортеры из южной провинции Китая будут закупать белорусские пиломатериалы и продукцию агропромышленного комплекса с применением механизма биржевых торгов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит китайским компаниям без посредников приобретать необходимые им товары у белорусских производителей.

Крупные импортёры из Китая будут закупать белорусские пиломатериалы на биржевых торгах-1

Пока основной объем экспорта через биржевую площадку приходится на центральную часть Китая и в первую очередь Шанхай. Именно туда посредством специальных торговых сессий по новому Шелковому пути поставляют свою продукцию отечественные деревообработчики. За I квартал сумма сделок уже достигла 7,5 миллиона долларов. Компании из Южного Китая хотят покупать не только лесопродукцию, но и сухое молоко, сахар и рапсовое масло.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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