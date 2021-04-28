Крупные импортёры из Китая будут закупать белорусские пиломатериалы на биржевых торгах

Новости Беларуси. Крупные импортеры из южной провинции Китая будут закупать белорусские пиломатериалы и продукцию агропромышленного комплекса с применением механизма биржевых торгов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит китайским компаниям без посредников приобретать необходимые им товары у белорусских производителей.