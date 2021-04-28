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Совет по развитию предпринимательства перешёл под патронаж Совета министров

28 апреля 2021 16:14
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Новости Беларуси. Совет по развитию предпринимательства перешел под патронаж правительства. Указом главы государства Совет изменил свой статус с консультативного органа при Президенте на консультативный орган при Совете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет по развитию предпринимательства перешёл под патронаж Совета министров-1

Новому статусу – новые полномочия. Как минимум это дополнительный рычаг более оперативного принятия решений, ведь основную повестку Совета всегда генерировали бизнес-союзы. Именно они поднимают проблемы, касающиеся сотен предприятий и целых отраслей. И решение этих вопросов находится как раз в компетенции правительства. Совет по развитию предпринимательства с изменением своего статуса сможет более эффективно откликаться на запросы бизнеса.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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