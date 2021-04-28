Совет по развитию предпринимательства перешёл под патронаж Совета министров

Новости Беларуси. Совет по развитию предпринимательства перешел под патронаж правительства. Указом главы государства Совет изменил свой статус с консультативного органа при Президенте на консультативный орган при Совете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новому статусу – новые полномочия. Как минимум это дополнительный рычаг более оперативного принятия решений, ведь основную повестку Совета всегда генерировали бизнес-союзы. Именно они поднимают проблемы, касающиеся сотен предприятий и целых отраслей. И решение этих вопросов находится как раз в компетенции правительства. Совет по развитию предпринимательства с изменением своего статуса сможет более эффективно откликаться на запросы бизнеса.