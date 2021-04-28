Новости экономики за 28.04.2021

Новости Беларуси. Какую продукцию белорусского производства хотят импортировать компании из южных регионов Китая и кто готов выращивать в промышленных масштабах абсолютно новую для Беларуси сельскохозяйственную культуру?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

БЕЛАЗ ПОСТАВИТ В РОССИЮ 93 САМОСВАЛА

93 карьерных самосвала на 200 миллионов долларов БелАЗ поставит в Якутию на Эльгинское угольное месторождение. Контракты на поставку техники стали самыми крупными заказами. Это связано с постоянным наращиванием объемов добычи на месторождении. За первый квартал экспорт жодинского предприятия увеличился на 68 %, а продажи – на 53 %.