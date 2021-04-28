Прямой эфир

Новости экономики за 28.04.2021

28 апреля 2021 16:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какую продукцию белорусского производства хотят импортировать компании из южных регионов Китая и кто готов выращивать в промышленных масштабах абсолютно новую для Беларуси сельскохозяйственную культуру?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

БЕЛАЗ ПОСТАВИТ В РОССИЮ 93 САМОСВАЛА

93 карьерных самосвала на 200 миллионов долларов БелАЗ поставит в Якутию на Эльгинское угольное месторождение. Контракты на поставку техники стали самыми крупными заказами. Это связано с постоянным наращиванием объемов добычи на месторождении. За первый квартал экспорт жодинского предприятия увеличился на 68 %, а продажи – на 53 %.

Новости экономики за 28.04.2021-1

Охотнее стали покупать самосвалы россияне. Так, в феврале белазы отправились на месторождение «Норникеля» для участия в российских стратегических проектах Заполярья. Техника может работать в суровых условия до минус 50°C. При этом машины оснащены экономичными двигателями.

Читайте также:

Совет по развитию предпринимательства перешел под патронаж Совета министров

Крупные импортёры из Китая будут закупать белорусские пиломатериалы на биржевых торгах

Инвестор из Новой Зеландии создаст в Витебской области комплекс по переработке киноа

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: на основе кооперации с Россией мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь
24 апреля 2021 20:26

Александр Лукашенко: на основе кооперации с Россией мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь

Ответные меры. В Беларуси установлен перечень зарубежных товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны
23 апреля 2021 17:58

Ответные меры. В Беларуси установлен перечень зарубежных товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны

Новости экономики за 23.04.2021
23 апреля 2021 17:16

Новости экономики за 23.04.2021