Калькулятор для налогов появился в Беларуси

Новости Беларуси. Калькулятор для налогов. Теперь сумму ежемесячных отчислений в бюджет государства можно самостоятельно рассчитать в режиме онлайн.

Чтобы узнать свой подоходный налог достаточно в сервисе ввести персональные данные — размер дохода, который подлежит налогообложению, права на льготы, наличие детей. Так, например, если у пользователя есть значительные расходы на обучение или строительство жилья, калькулятор рассчитает сумму налога с учетом этой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

В настоящее время идет кампания декларирования гражданами своих доходов за 2015 год. На сайте министерства по налогам и сборам размещен налоговый калькулятор. Министерство разработало этот ресурс для того, чтобы человек, если он сомневается, правильно ли ему исчисляют налоги, он может просто проверить. Или, допустим, человек предполагает получить какой-то доход, и он хотел бы знать какую сумму налога он должен будет заплатить в случае получения такого дохода. Поэтому данный ресурс носит информационный, разъяснительный характер. Служит для того, чтобы человек мог повысить свою налоговую грамотность.