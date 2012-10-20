Каких специалистов не хватает Беларуси и кто зарабатывает больше всех?

Особенностями кадровой системы Беларуси на неделе интересовались российские журналисты. Те, что участвовали в пресс-туре по белорусским городам и весям. И для них стало откровением, что на заводах работает, в основном, молодежь. И управляют многими предприятиями не такие уж возрастные дядьки. При этом отметили, что в политике в основном — мужи седые. Об этом они говорили и с главой государства на пресс-конференции. Оказалось, что и в этом, в том числе, есть белорусская специфика кадровой политики.

Существует, например, кадровый реестр Президента. Здесь, правда, ничего необычного нет. Везде формируется костяк руководителей. У нас это, как прозвучало на пресс-конференции, более девяти сотен человек, которые занимают ключевые должности в органах власти и управления. И они, естественно, под контролем на самом высоком уровне.

Но чтобы было с кем работать — нужна еще и грамотная политика на рынке труда. С недавних пор в Беларуси его стали регулировать. Так, государство подметило: некоторых специальностей слишком много, а других специалистов и вовсе не хватает. ВУЗам – хочешь – не хочешь -- пришлось менять ориентиры.

Например, за последние 5 лет только в БГУ появилось более 20 новых специальностей. Одна из них, говорят, буквально жизненно необходима. Фармацевтическая химия. Почему? Уверена, что мы с вами понимаем. Минздрав делает ставку на замещение импортных лекарств. А в таком деле без своих фармацевтов не обойтись.

На юрфак, кстати, сегодня поступить легче, чем лет 5-7 назад. Диплом престижный, да вот поди устройся с ним на работу. Рынок давно перенасыщен столь «модными» недавно гуманитариями.

А какие специалисты нынче в тренде? В столице, например. На эту тему есть масса исследований, но последнее слово остается за рынком труда. Так, например, в Минске в рейтинге профессий с самой высокой зарплатой лидируют: программисты, руководители или топ-менеджеры, менеджеры по продажам, главные бухгалтеры, инженерно-технический персонал.

Сегодня молодым толковым программистам -- сразу после ВУЗа - менее тысячи долларов уже и не предлагают. Причем через год, заимев опыт работы, он может зарабатывать и вдвое больше. Топ-менеджеры - исполнительные и коммерческие директоры, директоры по производству, строительству, маркетингу - сегодня и самые востребованные, и с самой большой зарплатой. Исключение, как всегда, госсектор. Там свои правила.

Другое дело - профессия нужная и даже дефицитная, но с низкой зарплатой. К таким сегодня в Минске эксперты относят каменщиков, а вместе с ними маляров, штукатуров, плотников.... и далее по тексту. В строительной отрасли - кадровый голод, а строек много. Кто-то уезжает на заработки в Россию, кто-то ищет другие места. Разобраться с этим явлением поручил глава государства. Какие будут результаты, увидим, думаю, скоро. Но такая же картина по многим рабочим специальностям. Словом, где мало платят, там и людей мало.

Еще один момент — профессии перспективные. Например, Беларусь, как и весь мир, переходит на «зеленую экономику». А это априори повышенный спрос на экообразование. Кроме экологов, по мнению экспертов, самыми востребованными профессиями будущего будут химики, биологи, фармацевты.

Биохимия и микробиология уже второй год — конек БГУ. Набирают туда по заявкам работодателей.

Кстати, вместе со все большим погружением общества в Интернет на рынке появилась и такая специальность, как, например, инженер по социальным сетям. Как говорится — смотрите в завтрашний день и делайте выводы. Особенно это касается молодых, тех, кто только выбирает свою дорогу.

И еще для информации - в Беларуси зафиксирован исторический максимум вакансий. Впервые за историю нашей страны число свободных рабочих мест преодолело 70-тысячный рубеж. На одного безработного приходится, в среднем, три вакансии. А в Минске безработных в десять раз меньше, чем свободных рабочих мест. Безработица нам точно не грозит. Но хорошо это или плохо для страны в таком контексте — еще вопрос.

С Вами была Алеся Высоцкая. Всего доброго.