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Гомельский экономический форум собрал участников из 13 стран

21 сентября 2023 20:05
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Экономике необходимы новые производства, это конкурентоспособность, возможность дальнейшего развития. Акцент на этом сделал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на Гомельском экономическом форуме, который проходит в эти дни в городе над Сожем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельский экономический форум собрал участников из 13 стран-1

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Мы очень большие планы ставили на этот и следующий в инвестиционном развитии. И видим, что, в принципе, динамика восстановительная, с хорошим ростом. Уже по восьми месяцам рост инвестиций более 10 %. И что нам больше всего нравится – идет активно обновление оборудования: более 140 % рост. И мы видим, как предприятия обновляются и реализуют свои инвестиционные проекты.

Гомельский экономический форум собрал участников из 13 стран-4

Форум стал площадкой для диалога и обмена опытом между руководителями крупного, среднего и малого бизнеса, представителями органов государственной власти, международных организаций. Как итог – заключение деловых соглашений, договоров, привлечение инвестиций, развитие экспорта. Уже подписаны документы о создании инновационных производств. Предприятие «СтанкоГомель» начнет выпуск линейки обрабатывающего оборудования в рамках соглашения между Правительствами Беларуси и России. Расширить производство гидронасосов намерено и предприятие «САЛЕО-Гомель». Импортозамещающий проект планируют реализовать в рамках кооперации с предприятиями машиностроительного комплекса.

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# Международное сотрудничество # Экономика # Юрий Чеботарь # Наталья Надольская # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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