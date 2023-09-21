Гомельский экономический форум собрал участников из 13 стран
Экономике необходимы новые производства, это конкурентоспособность, возможность дальнейшего развития. Акцент на этом сделал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на Гомельском экономическом форуме, который проходит в эти дни в городе над Сожем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Мы очень большие планы ставили на этот и следующий в инвестиционном развитии. И видим, что, в принципе, динамика восстановительная, с хорошим ростом. Уже по восьми месяцам рост инвестиций более 10 %. И что нам больше всего нравится – идет активно обновление оборудования: более 140 % рост. И мы видим, как предприятия обновляются и реализуют свои инвестиционные проекты.
Форум стал площадкой для диалога и обмена опытом между руководителями крупного, среднего и малого бизнеса, представителями органов государственной власти, международных организаций. Как итог – заключение деловых соглашений, договоров, привлечение инвестиций, развитие экспорта. Уже подписаны документы о создании инновационных производств. Предприятие «СтанкоГомель» начнет выпуск линейки обрабатывающего оборудования в рамках соглашения между Правительствами Беларуси и России. Расширить производство гидронасосов намерено и предприятие «САЛЕО-Гомель». Импортозамещающий проект планируют реализовать в рамках кооперации с предприятиями машиностроительного комплекса.
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